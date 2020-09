Kwiaty na odrestaurowanych grobach obrońców Westerplatte [ZDJĘCIA]

W rocznicę wybuchu II wojny światowej na grobach trzech obrońców Westerplatte, które znajdują się w Szczecinie złożono kwiaty. Żołnierze i jeden cywil pochowani są na Cmentarzu Centralnym, cmentarzu w Dąbiu i Golęcinie.

Staraniem Instytutu Pamięci Narodowej mogiły zostały uporządkowane. IPN będzie się nimi opiekował.- Są to żołnierze szeregowi i jeden pracownik cywilny, który pracował w Westerplatte. Po zdemobilizowaniu, po odsłużeniu służby zasadniczej w I Batalionie Morskim w Wejherowie prowadził tam gospodarstwo pomocnicze. Ale brał udział w obronie jako pomocnik lekarza, opiekował się rannymi. Jest zaliczany do grona obrońców Westerplatte - mówi Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu.W naszym regionie udało się odnaleźć dziewięć mogił obrońców Westerplatte.- Trzeba zachować te groby przed likwidacją, a po drugie - móc wyremontować czy to w ramach działań własnych IPN-u czy też w ramach dotacji, które są udzielane na wspólne finansowanie remontów tych upamiętnień. To myśl, idea Parlamentu - dodał.Westerplatte broniło we wrześniu 200 żołnierzy. Mieli stawiać opór 6 godzin, bronili się przez tydzień. Dowódcą obrony był major Henryk Sucharski.