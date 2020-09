Żołnierze ze Szczecina pomagają w Libanie [ZDJĘCIA]

Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Fot. Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski

Żołnierze ze Szczecina zaangażowani w pomoc podczas misji w Libanie. Mundurowi Polskiego Kontyngentu Wojskowego oddają krew dla ofiar tragedii z 4 sierpnia. Wśród nich są żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej.

Żołnierze stacjonujący w libańskiej bazie Shamrock od pierwszych chwil po tragedii ofiarowali pomoc poszkodowanym. Zebrana w ramach dobrowolnej akcji krew, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, trafia do szpitali oraz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całym Libanie. Dowódca PKW UNIFIL major Maciej Jóźwiak podkreśla, że dobrowolne oddawanie krwi i osocza jest wpisane w cel misji.



- To dla nas sprawa honoru, nie mogło nas tam nie być - uważa Jóźwiak.



Do tej pory krew oddało 130 żołnierzy. W wyniku wybuchu saletry amonowej, do którego doszło 4 sierpnia, uszkodzona została znaczna część Bejrutu. Straty materialne szacuje się na 15 miliardów dolarów. Uszkodzonych zostało 50 tysięcy domów, a bez dachu nad głową zostało 300 tysięcy ludzi.



W wyniku wybuchu zginęło 190 osób, a ponad 6500 zostało rannych.



W ostatnich dniach żołnierze biorący udział w misji oddali również hołd wszystkim poległym podczas zagranicznej służby. „7 Bieg ku Pamięci Poległych Żołnierzy „Błękitnej” Brygady”, w którym wzięło udział prawie dwustu polskich, irlandzkich, węgierskich i maltańskich żołnierzy IRISHPOLBATT, był sportowym hołdem dla szczecińskich bohaterów. Uczczono w ten sposób pamięć kolegów, którzy służąc ojczyźnie stracili życie wykonując zadania w kraju, jak i na misjach w Iraku i Afganistanie.



Bieg odbył się równolegle w Polsce, Libanie i Afganistanie. Z powodu pandemii COVID-19, na prośbę biegaczy, tegoroczny Bieg Pamięci odbył się również w wersji wirtualnej. Można było pokonać dowolny dystans w dowolnym miejscu i wysłać swój udokumentowany wynik organizatorom.



Przed rozpoczęciem biegu odbyła się zbiórka, podczas której minutą ciszy uczczono pamięć poległych żołnierzy, a wolontariusze zbierali datki na wsparcie Weteranów z 12 Brygady.