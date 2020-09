Ekspansywna Chojna [ZDJĘCIA]

Jeśli procedura ruszy i dojdzie do zmian administracyjnych, terytorium Chojny powiększy się o ponad 90 hektarów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chojna chce poszerzyć swoje granice i odebrać tereny dwóm przyległym wsiom. Będą konsultacje społeczne w tej sprawie.

Chodzi o działki na obrzeżach miasta.



- Mamy ulice, gdzie po jednej stronie mieszkańcy mieszkają w mieście Chojna, a już druga strona to obręb wiejski. I zaczynają być problemy, by np. dostać pozwolenie na budowę. Mamy kilka wniosków mieszkańców i w związku z tym chcielibyśmy poszerzyć granice Chojny, by ułatwić możliwość budowania się mieszkańcom, którzy teraz znajdują się na terenach wiejskich - tłumaczy Barbara Rawecka, burmistrz Chojny.



Obecnie to tereny należące administracyjnie do wsi Barnkowo i Wilkoszyce. Mieszkańcy ulicy Jodłowej w Chojnie, która leży na granicy z Wilkoszycami są zgodni - obecny podział nie ma sensu.



- Ja mieszkam jeszcze w Chojnie, a wiem, że w tamtą stronę, gdzie rozciągają się pola to są już Wilkoszyce. Dla mnie to bezsens, trąci absurdem. Jesteśmy z jednej miejscowości, ktoś z jednej strony drogi mieszka w obszarze wiejskim, a z drugiej - w miejskim. To nielogiczne - ocenia jeden z mieszkańców.



Podczas ostatniej sesji radni głosowali za przeprowadzeniem konsultacji społecznych w tej sprawie. Jeśli procedura ruszy i dojdzie do zmian administracyjnych, terytorium Chojny powiększy się o ponad 90 hektarów.