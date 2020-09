Goście RSnW o powrocie do szkół: zawsze są pewne obawy

Mierzenie temperatury, płyny dezynfekujące oraz bezpieczna odległość - o powrocie do szkoły w czasie pandemii mówili eksperci "Radia Szczecin na Wieczór".

Trudno ocenić kto wygra starcie: koronawirus czy szkoła - powiedział prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.- W zależności od tego, jak będą przeprowadzone działania w szkołach, jaka będzie sytuacja głównie w domach i jak poradzi sobie kadra nauczycielska z uspokojeniem pewnych nastrojów rodzicielskich, tak będziemy mieli z covidem. Na razie nie ma covidu w szkołach, bo w ciągu jednego dnia nigdy by się nie pojawił - mówi prof. Gut.Oczywiście zawsze są pewne obawy, mieliśmy trochę niepokoju przed rozpoczęciem roku szkolnego - powiedziała Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty.- Dzisiaj pierwszy dzień takich prawdziwych zajęć w nowym reżimie, z nowym rozkładem zajęć, wejściami i wyjściami młodych osób. Tutaj mówię o liceach i szkołach podstawowych. Powiem szczerze, tak trochę jeszcze mam pewne obawy, aczkolwiek bardzo wierzę w to, że dyrektorzy placówek przygotowali się do tej trudnej sytuacji - mówi Zarębska-Kulesza.W Polsce z powodu zakażeń zamknięto już kilka placówek, a dzieci wróciły do nauki zdalnej.