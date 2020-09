Kontrole szkolnych autobusów. Ważny nie tylko stan techniczny pojazdu [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Policja, Inspekcja Transportu Drogowego i sanepid kontrolują autobusy dowożące dzieci do szkół.

Służby sprawdzają stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, a także to, czy przestrzegane są obostrzenia sanitarne.- Sprawdzamy nie tylko stan techniczny, ale także dokumenty wymagane podczas takiego przewozu u przewoźników, jak również uprawnienia kierującego - mówi Tomasz Karwacki, naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. - Zaprosiliśmy również do współpracy sanepid, który pomoże nam w edukowaniu przewożących dzieci.- Kontrole będą powtarzane. Niekoniecznie w takim składzie, dlatego część kompetencji się nakłada, ale sami policjanci lub z innymi służbami będziemy kontynuować takie kontrole - mówi kom. Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.Kontrole potrwają co najmniej do końca września.