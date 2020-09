Gigantyczna inwestycja w Policach. Jest zgoda wojewody na kolejny etap budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na realizację kolejnego etapu kompleksu "Polimery Police". Chodzi o budowę estakady na terenie przyszłego polickiego gazoportu.

Nowy obiekt połączy projektowany terminal przeładunkowo-magazynowy z przyszłą instalacją PDH - mówi prezes Grupy Azoty Polyolefins dr Andrzej Niewiński. - Rozpoczynamy montaż poszycia zewnętrznego na zbiornikach propylenu. Rozpoczęliśmy też prace związane ze ścianką szczelną na nabrzeżu. Generalny wykonawca postępuje bardzo dynamicznie. Jesteśmy na niewielkim wyprzedzeniu w stosunku do harmonogramu w części gazoportu.



Rozbudowa morskiego Portu Police jest możliwa, głównie dzięki decyzji polskiego rządu o pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra - podkreśla prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki. - Port policki będzie portem bardzo dynamicznie rozwijającym się i będziemy mogli udostępniać nabrzeża i tereny wielkim podmiotom z udziałem Skarbu Państwa typu Orlen, Lotos, PGNiG-e czy KGHM do ulokowania swoich zbiorników. Rola Polic na mapie przemysłowej będzie zauważalna.



Przyszły kompleks Polimery Police, poza gazoportem, będzie się składać także z instalacji propylenu i polipropylenu oraz infrastruktury logistycznej, instalacji pomocniczych i połączeń międzyobiektowych.



Uruchomienie zakładu produkcji propylenu i polipropylenu planowane jest na rok 2022. Koszt inwestycji to kwota 1 miliarda 500 milionów euro.