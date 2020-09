Rządowe dotacje wpływają na konta samorządów

Fundusz Inwestycji Lokalnych w skali kraju to 6 miliardów złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Z Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy zachodniopomorskie dostaną 302 miliony złotych. Urząd wojewódzki uruchomił przelewy.

- To bardzo ważna pomoc państwa - mówi wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. - Kwota pół miliona czy miliona złotych ma ogromne znaczenie. Czaplinek - pół miliona, Drawsko -1,4 mln zł. Otrzymujemy sygnały, że bardzo się cieszą z tych środków i one pozwolą na inwestycje.



Rząd stanął na wysokości zadania - dodał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.



Fundusz Inwestycji Lokalnych w skali kraju to 6 miliardów złotych. Gminy, powiaty i miasta mogą wykorzystać pieniądze między innymi na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki i wodociągi.