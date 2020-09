To był najdłuższy strajk w PRL-u [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W porcie szczecińskim pod pomnikiem upamiętniającym protesty robotnicze, jakie miały miejsce w Szczecinie, złożono kwiaty i odmówiono krótką modlitwę.

W ten sposób uczczono zakończenie strajku portowców z 1988 roku - mówi Bolesław Szynkiewicz, uczestnik tych wydarzeń. - Uważam, że to był strajk przełomowy. Wygraliśmy. Możliwe, że myśląc gdzieś dalej o tym, że ktoś nas próbował wpuścić w coś, żeby wykorzystać Okrągły Stół, że jest potrzebny, ale my jako robotnicy w porcie, wygraliśmy. Nie daliśmy się kupić za pieniądze. My nie walczyliśmy o mamonę. Walczyliśmy o Niezależny Związek Zawodowy Solidarność, o wolność.



Protest zakończył się bez podpisania porozumień z władzami. - Na zakończenie strajku portowcy przeszli ulicami Szczecina do katedry - mówi Jerzy Wojtowicz, członek komitetu strajkowego. - Wiele tysięcy nie tylko ludzi, którzy strajkowali, ale szczecinian i rodzin. To było bardzo ładne i piękne, spokojne przejście. Udało się, bo nie dosyć, że mamy Solidarność, ale mamy też wolność. Nie mamy komuny i wojsk radzieckich u nas. To wszystko się przyczyniło do tego, co jest teraz.



Protest w Szczecinie zakończył się po rozmowach z Lechem Wałęsą. Po nim doszło do negocjacji z władzami komunistycznymi przy Okrągłym Stole. Dziś uczestnicy protestu spotkali się w sali konferencyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin - Świnoujście.