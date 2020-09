Świnoujście: "fajny dzień, otworzyli granicę" [ZDJĘCIA]

Od północy granica z landem Meklemburgia-Pomorze Przednie jest otwarta. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od północy granica z landem Meklemburgia-Pomorze Przednie jest otwarta. Z wiadomości cieszą się przede wszystkim mieszkańcy przygranicznych miejscowości, ale też turyści.

Na granicy Świnoujście-Ahlbeck od rana było raczej spokojnie. Pracujący tu taksówkarze mówią, że zwiększonego ruchu nie ma, ale z pewnością zmieni się to w weekend.



- Ludzie będą zadowoleni, szczególnie zamiejscowi pytali, czy mogą odwiedzić przygraniczne miejscowości. - To dla mieszkańców Świnoujścia jest dobra wiadomość, wraca normalne życie - mówili.



Po niemieckiej stronie pierwsi Polacy już z samego rana korzystali z tego, że mogą przyjechać na zakupy. To zarówno mieszkańcy Świnoujścia, jak i turyści.



- Skorzystaliśmy z okazji, żeby wyskoczyć. Czekaliśmy, żeby się wybrać. - Fajny dzień, otworzyli granicę - przyznawali turyści z Bydgoszczy i Włocławka.



Meklemburgia Pomorze-Przednie jest jedynym krajem związkowym na granicy z Polską, który tak długo utrzymywał obostrzenia związane z koronawirusem.