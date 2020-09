Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nożem zaatakowali kobietę roznoszącą przesyłki, bo... potrzebowali opłacić czynsz. Teraz trzej przestępcy z Polic odpowiedzą przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w kwietniu. Jak ustalili policjanci, jeden z oskarżonych to kolega poszkodowanej. Pracował w tej samej firmie kurierskiej.



Trzech mężczyzn zaczaiło się na kobietę. Zaatakowali poszkodowaną - szarpali ją i dźgnęli nożem w udo. Ukradli jej saszetkę, w której było nieco ponad 9 tysięcy złotych. Kobieta powiadomiła służby.



Funkcjonariusze zatrzymali sprawców - dwóch w wieku 20 lat i ich o dwa lata starszego kolegę. Na wniosek prokuratora sąd umieścił ich w areszcie tymczasowym.



Jeden ze sprawców był w przeszłości karany. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.