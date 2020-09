Wiceprezydent Świnoujścia: Przez moment czuliśmy się zamkniętymi wyspiarzami [ZDJĘCIA]

To dobra decyzja i wyczekana - tak o zniesieniu obostrzeń na granicy z landem Meklemburgia-Pomorze Przednie - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta miasta Świnoujście.

- Trochę czekaliśmy. To oczekiwanie było długie, bo goście z Niemiec, sąsiedzi mogli bez żadnych ograniczeń wchodzić do miasta, a my nie mieliśmy takiej możliwości. Bardzo dobra decyzja i cieszymy się z tego. Przez moment czuliśmy się trochę zamkniętymi wyspiarzami, jak kiedyś dawno temu, kiedy granice były zamknięte - dodaje Michalska.Od piątku można swobodnie podróżować pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Meklemburgią na przykład na zakupy.Do tej pory, żeby odwiedzić północno-wschodni land trzeba było mieć rezerwację w hotelu albo potwierdzenie o zatrudnieniu w Niemczech.Meklemburgia-Pomorze Przednie jako ostatni kraj związkowy na granicy z Polską zniosła obostrzenia dopiero od piątku.