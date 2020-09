Statek z maszyną, która wydrąży tunel pod Świną wypłynął z Chin. Teraz kieruje się w stronę Europy Północnej drogą morską.

Do tej pory zawijał już do portów między innymi w Szanghaju.W Świnoujściu ma się zameldować w październiku. Maszyna drążąca tunel TBM ma ponad 100 metrów długości i 13,5 metra wysokości, waży około 3 tysięcy ton.Na potrzeby tranzytu została rozłożona na 129 elementów.Budowa tunelu pod Świną ma potrwać do września 2022 roku. Kosztuje prawie 800 mln złotych.