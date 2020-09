Prezydent Szczecina: szkoły pracują bez problemów

Wszystkie szkoły w Szczecina pracują w normalnym trybie, nie było konieczności wprowadzania nauczania zdalnego czy hybrydowego - tak pierwszy tydzień nowego roku szkolnego podsumował prezydent miasta Piotr Krzystek.

Na pytania mieszkańców odpowiadał podczas czatu na Facebooku. Jak mówił, na razie miasto odnotowało dwa kłopotliwe przypadki. W XIV Liceum Ogólnokształcącym jedna z uczennic miała dodatni wynik na obecność wirusa.



- W związku z tym cała rodzina przebywa na obowiązkowej kwarantannie. W bursie integracyjnej mieliśmy też taki przypadek, że jedna z dziewcząt miała kontakt z osobą zakażoną. Te dziewczyny, które z nią były w pokoju, musiały też być poddane kwarantannie. Ale z tego co wiem, wszystkie osoby czują się dobrze, więc mam nadzieję, że to nie skończy się w jakiś sposób taki, żeby musiały być poddawane leczeniu czy hospitalizacji - mówił Krzystek.



Krzystek mówił też, że wszystkie szkoły są zaopatrzone w środki do dezynfekcji.