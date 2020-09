Radni z Przelewic decydują o losie ogrodu dendrologicznego

Sprawa trwa już kilka miesięcy - być może w piątek znajdzie swój finał. Chodzi o przejęcie ogrodu dendrologicznego w Przelewicach.

O godzinie 16 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja rady gminy w tej sprawie. Chętnych jest dwóch: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Urząd Marszałkowski.Jak mówi przewodniczący rady Marian Świderski, obie propozycje mają mocne i słabe strony.- Obie propozycje są bardzo interesujące. Ta od Urzędu Marszałkowskiego jest jak gdyby regionalna, może trochę ponad regionalna. A propozycja KOWR-u jest ogólnokrajowa. Radni muszą wybrać - mówi Świderski.Choć opcje są tylko dwie, dyskusja będzie długa i burzliwa - przewiduje Świderski.- Zdania są podzielone i ja to doskonale rozumiem. Mam nadzieję, że gdy radni będą mieli pełną wiedzę, będą mogli podjąć świadomie decyzję. A jeżeli jeszcze będą niedoinformowani, to może podejmą inną decyzję - mówi przewodniczący rady.Ogród w Przelewicach został założony w 1933 roku. Jego obecna powierzchnia to 45 hektarów.