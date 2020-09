Balladyna i Alina oraz Kirkor, czyli Narodowe Czytanie "Balladyny" w Szczecinie i w Polsce

Narodowe Czytanie "Balladyny" odbędzie się w całej Polsce. Oczywiście również w Szczecinie. Dramatu Juliusza Słowackiego będzie można posłuchać w Zamku Książąt Pomorskich i w parku na Drzetowie.

Wspólne czytanie na Zamku Książąt Pomorskich odbędzie w południe, w Galerii Gotyckiej, czyli tam, gdzie wejście J.Dramat czytać będą aktorzy Teatru Współczesnego, lektorzy z grupy Espero - czyli szczecińskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych oraz studenci Wydziału Wokalistyki Akademii Sztuki.Z kolei o godz. 16 w parku im. Stanisława Nadratowskiego na osiedlu Grabowo-Drzetowo czytać będą: polonistka i wokalistka Iwona Waligórska, nauczyciel historii Rafał Zommer oraz aktorka Krystyna Maksymowicz wraz z członkami Grupy Espero.Dla tych, którzy zdecydują się spędzić popołudnie z polską literaturą przygotowano wiele atrakcji: minirecital poezji śpiewanej zaprezentuje Iwona Waligórska, do krainy baśniowych dźwięków zaprowadzi Aleksander Cywiński zaś wolontariusze Stowarzyszenia Polska 2050 zadbają o animacje dla najmłodszych.Wstęp na imprezy jest bezpłatny.Dziewiąte Narodowe Czytanie zainauguruje, podobnie jak w latach poprzednich, Para Prezydencka w warszawskim Ogrodzie Saskim. Na scenie wystąpi ponad 60 aktorów, wśród nich Ewa Dałkowska, Teresa Lipowska, Andrzej Mastalerz, Marcin Przybylski i Krzysztof Kwiatkowski.Utwór, podzielony zgodnie z zapisem na pięć części, będzie czytany przez pięć różnych zespołów artystycznych. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.Wydarzenie transmitować będzie radiowa Jedynka oraz PR24 od godz. 12 Dwójka, Trójka i Czwórka zaplanowały liczne relacje reporterskie. Transmisja wideo z Ogrodu Saskiego w Warszawie dostępna będzie w serwisie narodoweczytanie2020.polskieradio.pl, na stronie Polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych anten Polskiego Radia.Prezydent Andrzej Duda skierował specjalne przesłanie, w którym zachęca do udziału w akcji."Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy" - napisał prezydent.Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i - w ubiegłym roku - polskie nowele.Dramat "Balladyna" został ukończony w grudniu 1834 roku i wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w okresie licznych debat na temat przyszłości narodu polskiego i przyczyn klęski Powstania Listopadowego.Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach - Balladynie i Alinie - stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo i rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.Autor "Balladyny" Juliusz Słowacki, poeta i dramatopisarz epoki romantyzmu, jest uważany za jednego z trzech wieszczów narodowych, obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. Jego dzieła wywarły znaczący wpływ na rozwój literatury polskiej i do dziś stanowią źródło inspiracji.W twórczości Słowacki podejmował problemy związane z walką narodowo-wyzwoleńczą, poruszał też uniwersalne tematy egzystencjalne. Po mistrzowsku posługiwał się słowem, budował nastrój utworów. Zasłynął pieśniami odwołującymi się do orientu, źródeł ludowych i słowiańszczyzny oraz liryką patriotyczną. Należał do najwybitniejszych mistyków polskiej poezji.Mimo że żył zaledwie 40 lat, jego twórczość literacka jest bogata i różnorodna. Pozostawił 13 dramatów, poza "Balladyną" także między innymi utwory: "Kordian", "Horsztyński", "Lilla Weneda", "Mazepa", "Sen srebrny Salomei" i "Fantazy". Napisał 20 poematów, wśród nich - poemat dygresyjny "Beniowski", poemat miłosny "W Szwajcarii" i poemat prozą "Anhelli". Jest także autorem setek wierszy, listów, jednej powieści i wielu rysunków.Stworzył spójny system filozoficzny, który nazwał filozofią genezyjską.Słowacki wywarł wpływ na późniejszych poetów Młodej Polski i 20-lecia międzywojennego w Polsce, między innymi Antoniego Langego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Jana Lechonia.Urodził się w 1809 roku, zmarł w 1849 w Paryżu. Jego prochy w 1927 roku zostały przewiezione do Krakowa. Na zakończenie ceremonii pogrzebowej na Wawelu marszałek Józef Piłsudski wypowiedział wielokrotnie cytowane później słowa: "W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy".Prochy poety zostały złożone obok Adama Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze Wawelskiej, gdzie znajdują się do dziś.