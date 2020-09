Sprzątanie Jeziora Ińsko wraz z piknikiem i ogniskiem

Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 10 i potrwa do 18. źródło: https://www.facebook.com/events/226550192118524/

Butelki, puszki, buty, a nawet bęben pralki znaleźli nurkowie w jeziorze Ińsko. W sobotę po raz kolejny posprzątają jego dno.

To inicjatywa szczecińskiej szkoły nurkowania Dive Point, która w Ińsku ma swoją bazę.



Do akcji może przyłączyć się każdy. Wszyscy powinni zgłaszać się do bazy nurkowej przy ulicy Pięknej 16 w Ińsku.



Na miejscu odbędzie się też piknik nurkowy z ogniskiem. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 10 i potrwa do 18.