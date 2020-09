"Tenis mnie fantazjuje" na kortach przy al. Wojska Polskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Turnieje dla dzieci, zabawy dla starszych oraz treningi dla wszystkich chętnych - na kortach przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie trwają obchody Narodowego Dnia Tenisa.

- Gram w tenisa już sześć lat. Tenis mnie fantazjuje - przyznał jeden z uczestników turnieju. - To mój ulubiony sport. To moje hobby - mówił kolejny.



- Hania wygrała dziś swój pierwszy turniej w życiu. Trenuje od trzech miesięcy. Dzięki koronawirusowi korty się otworzyły jako pierwsze. Córka idzie jak burza... - cieszyła się mama Hani.



- Zawody są dla dzieci do lat 10. Mamy też Talentiadę, to zawody drużynowe do lat 8. Mamy również gry dla dorosłych, dla dzieci, są trenerzy, każdy może wziąć udział, są odpowiednie piłki - wyliczał Andrzej Czyż ze Szczecińskiego Klubu Tenisowego.



Impreza potrwa do godz. 15. Wstęp jest bezpłatny.



Dzień Tenisa odbywa się łącznie w 10 miastach w kraju. Organizatorami Narodowego Dnia Tenisa są Szczeciński Klub Tenisowy oraz Akademia Tenisa Promasters.