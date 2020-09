"Wolin z rybą na talerzu" w Dąbiu. Jeszcze zdążycie... [DUŻO ZDJĘĆ]

Ruszyła ostatnia odsłona imprezy "Wolin z rybą na talerzu". Nie brakuje tu rybnych pyszności, a na talerzach królują m.in. paprykarz i dorsz.

Bezpłatne degustacje to nie wszystko - odwiedzających czeka także strefa zabaw dla dzieci i konkurs kulinarny. Ok. godz. 14 kucharze przygotują swoje popisowe dania. Plany zdradził jeden z uczestników konkursu, Krzysztof Woźniak.- Na przystawkę będą medaliony z sandacza. Do tego będzie mus buraczano-malinowy. Na drugie danie będzie tradycyjnie smażony węgorz, tak jak smażyła babcia - zapowiada.Na miejscu jest także Radio Szczecin. Impreza "Wolin z rybą na talerzu" w szczecińskiej marinie przy ulicy Przestrzennej potrwa do godziny 18.