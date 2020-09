"Balladyna" Słowackiego na szczecińskim Narodowym Czytaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Balladyny" w ramach akcji Narodowego Czytania można było w sobotę posłuchać w Szczecinie.

Dramat Juliusza Słowackiego czytano w Zamku Książąt Pomorskich i w Parku im. Stanisława Nadratowskiego. W tym ostatnim miejscu czytała polonistka i wokalistka Iwona Waligórska, nauczyciel historii Rafał Zommer oraz aktorka Krystyna Maksymowicz wraz z członkami Grupy Espero, którzy posługiwali się Braillem.- Pozwolimy sobie zacząć "Balladynę". Została napisana w 1834 roku podczas pobytu Słowackiego w Genewie.- Gdzie jest Goplana, nasza królowa?- Śpi jeszcze w Gople.- I woń sosnowa, I woń wiosenna nie obudziła Królowej naszej?- Mój tata czyta, jest Grabcem. Przyszłam go posłuchać. - Warto sobie czasem wspomnieć co tam kiedyś się uczyliśmy, o czym to było, żeby o tym nie zapominać. - Dzięki takim wydarzeniom polska literatura jest bardziej rozprzestrzenia - mówili uczestnicy.Impreza odbyła się w całej Polsce. Prezydent ogłosił, że lekturą Narodowego Czytania w przyszłym roku będzie „Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.