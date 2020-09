Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą już zlecać badania na obecność koronawirusa. Zrobią to poprzez aplikację gabinet.gov.pl.

Po wystawieniu takiego zlecenia, pacjent może udać się do dowolnego punktu mobilnego, by pobrać wymaz - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- Po wykonaniu testu, jego wynik będzie dostępny dla lekarza POZ, jak i dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta. Do tej pory bezpłatne testy w punkcie pobrań mogli wykonać pacjenci kierowani przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe. Osoby przebywające na kwarantannie, zostały już z tego obowiązku zwolnione - mówi Koszur.W województwie zachodniopomorskim jest obecnie 13 mobilnych punktów pobierania wymazów. Ich wykaz znajduje się na internetowej stronie NFZ