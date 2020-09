100 zł może zamienić na 8 lat więzienia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

By nie dostać punktów karnych, chciał wręczyć łapówkę policjantowi. Teraz mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Kierowca został skontrolowany na drodze wojewódzkiej nr 119. Policjanci z Myśliborza zatrzymali 55-latka z gminy Raszyn. Przekroczył on dozwoloną prędkość o 25 km/h. Policjanci chcieli przypisać mu 4 punkty karne, a kierowca chciał tego uniknąć i próbował funkcjonariuszom wręczyć 100 zł. Został natychmiast zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu.



Mężczyzna przyznał się do winy. Usłyszał zarzut wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Grozi mu do 8 lat więzienia.