Świnoujska SP1 zimą będzie "ciepła i przyjazna" [ZDJĘCIA]

Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Narutowicza.

To kolejna z miejscowych szkół, która doczekała się takiego remontu.



- Montujemy nowe centralne ogrzewanie, wymieniamy okna, ocieplamy stropodach. Zakładamy, ze te prace zakończone zostaną już w listopadzie. Szkoła na sezon zimowy powinna być ciepła i przyjazna - zapowiada Barbara Michalska, wiceprezydent Świnoujścia.



Termomodernizacji zostało poddanych już ok. 80 procent należących do miasta budynków. Jak podkreśla Michalska, oprócz komfortu dla użytkowników, inwestycje przynoszą też oszczędności.



- Przy każdej termomodernizacji wykonuje się audyt, który wskazuje opłacalność ocieplenia. Przy głębokich termomodernizacjach w ciągu kilku lat zwracają się koszty w stosunku do oszczędności energetycznej - zaznaczyła wiceprezydent Michalska.



Koszt termomodernizacji zabytkowego budynku "Jedynki" to ponad 1 milion złotych.