Oto nastał dzień wyborów w Widuchowej

Chcą porządnego, dbającego o interes gminy oraz szczerego wójta. W gminie Widuchowa koło Szczecina rozpoczynają się przedterminowe wybory.

Wcześniej piastująca stanowisko wójta Anna Kusy-Kłos została odwołana przez mieszkańców, którzy zadecydowali o tym w referendum.Czy to ważne wybory? Zdania są podzielone - większość wyborców chce jednak pójść do urn.- Oczywiście, że nas interesuje. - To bardzo ważne. - Kto będzie rządził, mnie nie interesuje. Nie pomoże i nie zaszkodzi. - Żeby był porządny wójt: szczery, otwarty i dla ludzi. Żeby nie dbał o swoje, ale żeby zadbać o ludność gminy - mówili mieszkańcy.- Chcemy wiedzieć, jakiego gospodarza będziemy mieli. Z trzech kandydatów jednego trzeba wybrać. - Wybory są bardzo ważne. - Mamy już swojego kandydata, oczywiście - dodawali inni.W gminie Widuchowa mieszka ponad 5 tysięcy osób.Lokale wyborcze w Widuchowej, Krzywinie, Żelechowie czy Lubiczu otwarte są w godz. 7-21.