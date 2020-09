Wilki przełknęły Twarde Pierniki [DUŻO ZDJĘĆ]

Koszykarze Kinga odnieśli drugie zwycięstwo w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Szczecinianie pokonali w niedzielę we własnej hali Polski Cukier Toruń 74:71 w drugiej kolejce Energa Basket Ligi.

Najskuteczniejszym graczem Wilków Morskich był rozgrywający Jakub Schenk, który zdobył 17 punktów. W ekipie trenera Łukasza Bieli nie wystąpił kontuzjowany Paweł Kikowski, który na parkiet powróci najwcześniej za cztery miesiące. Szczecinianie mieli przewagę, ale w końcówce niedzielnego spotkania Twarde Pierniki mogły doprowadzić do remisu i dogrywki.



Jak mówi center Wilków Morskich Mateusz Bartosz, gospodarze wygrali jednak zasłużenie, bo byli lepszym zespołem.



- Mecz układał się przez trzy i pół kwarty po naszej myśli. Trochę szkoda, że nie wykorzystaliśmy pewnych sytuacji żeby odjechać z wynikiem. I to się na nas zemściło w końcówce. Toruń trafił kilka trójek. Całe szczęście, że nie poddaliśmy się i dowiedzieliśmy zwycięstwo do końca - mówi Bartosz.



W kolejnym meczu Energa Basket Ligi koszykarze Kinga Szczecin za tydzień na wyjeździe zagrają z Astorią Bydgoszcz.





King Szczecin - Polski Cukier Toruń 74:71 (19:13, 24:20, 18:20, 13:18)

King: Jakub Schenk 17, Dominik Wilczek 12, Mateusz Zębski 12, Adam Łapeta 10, Cleveland Melvin 10, Mateusz Bartosz 5, Thomas Davis 3, Kasey Hill 3, Jakub Kobel 2.Polski Cukier: Aaron Cel 24, Damian Kulig 17 (10 zb), Obie Trotter 12, Marcin Wieluński 6, Aleksander Perka 5, Bartosz Diduszko 5, Michał Samsonowicz 2.