Obwodnica wschodnia w Świnoujściu zgodnie z planem [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budowa obwodnicy wschodniej w Świnoujściu, która będzie jedną z kluczowych nitek w mieście po wybudowaniu tunelu pod Świną, idzie zgodnie z planem.

- Gotowe są już m.in. nowe podłączenia ulicznego oświetlenia oraz większa część kanalizacji deszczowej i wodociągowej - mówi Barbara Michalska, wiceprezydent Świnoujścia. - Chcielibyśmy oddać pierwszy etap ulicy w październiku, listopadzie tego roku, natomiast w tej chwili prawie w całości wykonana jest infrastruktura podziemna. Wykonawca będzie za chwilę przygotowywał się do wykonania elementów podbudowy po to, żeby przed zimą położyć docelowe nawierzchnie bitumiczne.



Ponadkilometrowa obwodnica ma odciążyć równoległą do niej ulicę Grunwaldzką. Droga ma być gotowa do końca przyszłego roku.