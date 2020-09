Centrum Kultury w Chojnie opracowało plan A i plan B [ZDJĘCIA]

Jest plan A i plan B - tłumaczy Barbara Andrzejczyk, dyrektorka chojeńskiego Centrum Kultury. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Rusza nabór na zajęcia w Centrum Kultury w Chojnie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza nabór na zajęcia w Centrum Kultury w Chojnie, a organizatorzy deklarują, że są przygotowani na każdą ewentualność.

Jest plan A i plan B - tłumaczy Barbara Andrzejczyk, dyrektorka chojeńskiego Centrum Kultury.



- Jeżeli chodzi o rok kulturalny mamy przygotowane dwa plany, czyli ten taki "covidowski" w związku z pandemią oraz taki, który będzie przystosowany do potrzeb do tej pory

diagnozowanych u naszych mieszkańców. Mamy różnego rodzaju formy dla dzieci i młodzieży dla dorosłych, seniorów - powiedziała.



Plan "normalny" to warsztaty i spotkania, które będą się odbywały przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności.



Plan "covidowski" - jeśli znowu pojawi się konieczność narodowej kwarantanny - zakłada przeniesienie zajęć i wydarzeń do internetu.