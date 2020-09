Rozmowy o rekonstrukcji rządu bezpośrednio dotyczą partyjnych liderów, celem jest lepsze zarządzanie państwem - mówił w "Rozmowach pod krawatem" minister Kancelarii Prezydenta pytany o zaangażowanie Andrzeja Dudy w ten proces.

Paweł Mucha mówił, że prawdopodobnie nowy rząd będzie miał mniej resortów. - To jest kierunek, w którym idzie na pewno w sposób zdecydowany Prawo i Sprawiedliwość. Tego rodzaju deklaracje ze strony Prawa i Sprawiedliwości padały - mówił Mucha.Ale mniejsi partnerzy nie są chyba jakoś szczególnie zainteresowani tym rozwiązaniem - dopytywał prowadzący audycję Przemysław Szymańczyk.- Jest to przedmiotem rozmowy. To jest ta sfera, w którą bezpośrednio zaangażowani są liderzy Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o efektywne, sprawne zarządzanie państwem. Chodzi o to, żeby kompetencje były przypisane w sposób odpowiedni do zadań - kontynuował Mucha.Według zapowiedzi, nowy skład gabinetu możemy poznać na przełomie września i października. Poprzednia umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy była podpisana 28 listopada 2019 roku, po wyborach parlamentarnych.