Nie milkną echa głosowania ws. Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Dyskusja w RSnW

Większość radnych gminy Przelewice nie zdecydowała się przekazać Ogrodu Dendrologicznego w ręce Ministerstwa Rolnictwa. Mimo, że gminie brakuje miliona złotych, aby placówka mogła działać sprawnie.

Z konkurencyjną ofertą, tuż przed głosowaniem, wystąpił Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.Jest mi przykro - mówił w "Radiu Szczecin Na Wieczór" Przewodniczący Rady Gminy w Przelewicach Marian Świderski, bo ze strony Urzędu Marszałkowskiego konkretów w sprawie przejęcia brak.- Tylko pan marszałek cały czas - jeżeli chodzi o finanse - unika takiej odpowiedzi. No i trochę jest mi przykro, że nie mamy konkretów - mówił Świderski.Piłka nie jest po stronie Urzędu Marszałkowskiego - twierdzi wicemarszałek województwa. Według Olgierda Kustosza, teraz uchwałę o przekazaniu ogrodu w ręce urzędu muszą podjąć radni. Wcześniej nic ustalić nie można - dodał Kustosz.- To jest wszystko uzależnione od tego ruchu naszych radnych w gminie Przelewice, A następnie my już procedujemy dalej. Będziemy ustalać w tej grupie roboczej, przygotujemy po prostu harmonogram inwestycyjny dla ogrodu dendrologicznego i folwarku - mówił Kustosz.Ministerstwo położyło na stole konkretną ofertę, a większość radnych ją odrzuciła - zaznaczył wiceminister Rolnictwa Jan Białkowski. Teraz odpowiedzialność za ratowanie ogrodu spoczywa na barkach tych radnych i Urzędu Marszałkowskiego.- Bądźmy poważni. Przecież ja nie mogę narażać autorytetu państwa i instytucji rządowych na jakieś takie przepychanki. To jest po prostu niepoważne. Była poważna oferta spięta finansowo. Trudno, została odrzucona, przyjmujemy to z pokorą - mówił Białkowski.Władze Przelewic już kilka lat temu próbowały zainteresować Urząd Marszałkowski wsparciem dla Ogrodu Dendrologicznego. Wówczas takiej woli ze strony urzędu nie było.