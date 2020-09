Czarna lista przedstawicieli białoruskiego reżimu. Spotkanie w Brukseli

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

We wtorek w Brukseli spotkanie unijnych ekspertów, poświęcone sankcjom wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za fałszerstwa wyborcze i przemoc.

Obecnie dyskusja dotyczy objęcia restrykcjami 30 osób. Na czarnej, unijnej liście nadal nie ma prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, którego ponowny wybór 9 sierpnia wywołał trwające do dziś protesty obywateli i demonstracje.



Lista, która została wstępnie zaakceptowana w ubiegłym tygodniu liczyła, 17 osób, co do których były niezbite dowody, że dopuściły się fałszerstw wyborczych i przemocy. Część krajów wskazywała jednak na to, że lista powinna być dłuższa i teraz rozmowy dotyczą kolejnych kilkunastu przedstawicieli białoruskiego reżimu. W sumie mowa o jest o 30 osobach, które będą miały zakaz wjazdu do krajów Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie.



Na liście nie ma prezydenta Aleksandra Łukaszenki, bo przeważa na razie opinia większości stolic, że Unia powinna pozostawić otwarte kanały komunikacji z białoruskimi władzami. Jeśli we wtorek będzie wstępna zgoda ekspertów, co do sankcji, to jeszcze w tym tygodniu mają je zatwierdzić ambasadorowie państw członkowskich i dać listę do ostatecznej akceptacji unijnym ministrom.