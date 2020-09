Koszt prac to 120 tys. złotych - zakończą się jeszcze we wrześniu. źródło: https://www.stargard.pl/aktualnosci Koszt prac to 120 tys. złotych - zakończą się jeszcze we wrześniu. źródło: https://www.stargard.pl/aktualnosci Koszt prac to 120 tys. złotych - zakończą się jeszcze we wrześniu. źródło: https://www.stargard.pl/aktualnosci

Będzie bezpieczniej na stargardzkim przejściu dla pieszych przy Kazimierza Wielkiego.

Zebra znajdzie się na specjalnym wyniesieniu, przez co kierowcy będą musieli zwalniać. Do tego obok pojawi się nowe dodatkowe oświetlenie, dzięki czemu piesi będą lepiej widoczni.



Urzędnicy zdecydowali o przebudowie tego przejścia ze względu na pobliską podstawówkę - każdego dnia tą drogą przechodzi wielu uczniów.



