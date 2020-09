Wojewoda o szkołach w czasie pandemii: Sytuacja jest w miarę spokojna

Fot. pixabay.com / steveriot1 (CC0 domena publiczna)

Na ten moment sytuacja jest w miarę spokojna - mówił w "Rozmowach pod krawatem" wojewoda zachodniopomorski odpowiadając na pytanie o rozpoczęty już rok szkolny w czasie pandemii.

Tomasz Hinc podkreślał, że w sprawie bezpieczeństwa uczniów i personelu szkół liczy się przede wszystkim współpraca na linii sanepid, lokalny samorząd i podlegający mu dyrektorowie szkół. Ogólnie sytuacja dotycząca zarażeń w Szczecinie i regionie jest dobra.



- Osób chorych aktywnie jest kilkaset, ale tylko kilkadziesiąt jest w szpitalach - powiedział Hinc. - Jeśli chodzi o zabezpieczenie i leczenie chorych, to jesteśmy na to gotowi. Jeśli chodzi o szkoły, to na bieżąco sytuacja jest monitorowana przez wszystkie stacje powiatowe sanepidu i będziemy zdecydowanie reagować na zagrożenie.



Żadnych niepokojących sygnałów, na ten moment po kilku dniach od rozpoczęcia roku szkolnego, nie ma? - pytał prowadzący audycję Przemysław Szymańczyk.



- Są pytania, są drobne incydenty - odpowiedział wojewoda.



Obecnie w naszym regionie - nie w Szczecinie - dwie szkoły prowadzą nauczanie hybrydowe, czyli zdalne oraz stacjonarne. Trzy inne placówki w Zachodniopomorskiem są objęte nadzorem sanitarnym.