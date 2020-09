Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Napastnik przed południem zaatakował drugiego mężczyznę na parkingu jednej z hurtowni budowlanych w Szczecinku.

Jak mówi Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, mężczyźni mieli pokłócić się, gdy obaj jechali samochodami ulicą Pilską.



- Najprawdopodobniej musiało dojść pomiędzy kierującym do jakichś napięć podczas jazdy. Ponieważ mężczyźni spotykając się na parkingu, doszło pomiędzy nimi do kłótni. W wyniku i podczas jej trwania jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i ugodził drugiego w okolice klatki piersiowej - mówi Matys.



Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.



Poszkodowanemu pomocy udzielali pracownicy i klienci hurtowni. 47-latek trafił do szpitala, na razie nie wiadomo jaki jest jego stan.