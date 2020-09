Norwesko-duńsko-polskie przedsięwzięcie ma być gotowe w październiku 2022 roku. Fot. baltic-pipe.eu

Teren został przekazany wykonawcy, który przygotowuje się do budowy gazociągu Baltic Pipe.

- Trwają prace polegające na organizacji zaplecza budowy, na wytyczaniu terenu na którym będą one przebiegały i na gromadzeniu niezbędnego sprzętu i materiałów - mówi Iwona Dominiak, rzecznik prasowy Gaz-System.



Gazociąg wynurzy się z Bałtyku na terenie gminy Rewal, pomiędzy Pogorzelicą a Mrzeżynem. Nie zakłóci jednak życia mieszkańców - zapewnia Dominiak.



- Gazociąg będzie wychodził w miejscu pomiędzy Pogorzelicą a jednostką wojskową. Nie przewidujemy tutaj żadnych działań, które by zakłócały normalne funkcjonowanie gminy - mówi rzecznik prasowy Gaz-System.



Gazociąg ma być gotowy w październiku 2022 roku. Jego koszt to miliard sześćset milionów euro.