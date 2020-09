Śmiertelne potrącenie na pasach. Jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kierowca, który śmiertelnie potrącił przechodzącą po pasach kobietę, usłyszał zarzuty - jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie ze Szczecina.

Do zdarzenia doszło w marcu na skrzyżowaniu ulic Szosa Polska i Dojazdowa. Kierowca Renault Clio z impetem wjechał na przejście dla pieszych. Dwoje przechodniów, widząc rozpędzone auto próbowało uciekać. Jednak nie udało im się - samochód potrącił kobietę, która w wyniku doznanych ciężkich obrażeń ciała zmarła. Drugi pokrzywdzony został ciężko ranny. Kierowca uciekł z miejsca wypadku.



Policjanci zatrzymali sprawcę. 53-latek przyznał się do winy. W przeszłości był karany. W chwili wypadku był trzeźwy. Teraz grożą mu co najmniej 2 lata więzienia a maksymalnie może spędzić za kratami 12 lat.