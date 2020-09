To ostatnie godziny, żeby złożyć swój projekt do kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego. Pomysły można wysyłać tylko do północy.

Można to zrobić za pośrednictwem strony bo.kolobrzeg.pl . Weryfikacja projektów potrwa do 28 września, a głosowanie rozpocznie się 23 października i potrwa do 5 listopada. W ramach poprzedniej edycji budżetu udało się zrealizować między innymi wypożyczalnię rowerów dla osób niepełnosprawnych, która będzie otwarta w ciągu kilku dni.