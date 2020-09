Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

31 laptopów i 13 tabletów z dostępem do internetu trafiło do stargardzkich uczniów. Sprzęt otrzymają uczniowie podstawówek, przede wszystkim z rodzin wielodzietnych.

Ma być wykorzystywany, w razie potrzeby, do nauki zdalnej. Uczniowie będą go pożyczać, a później zwracać do szkół.



Komputery i tablety kosztowały 125 tysięcy złotych. Pieniądze na ich zakup pochodzą z rządowego programu "Zdalna Szkoła +".