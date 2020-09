Uznam Arena w Świnoujściu na ukończeniu [ZDJĘCIA]

Wartość inwestycji to blisko 44 mln złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kompleks rekreacyjno-sportowy będzie służył mieszkańcom Świnoujścia - mówi Barbara Michalska, wiceprezydent miasta.

- Uznam Arena to długo wyczekiwany obiekt przez mieszkańców. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy, na początku listopada prace zostaną ukończone. Potem jest kwestia rozruchu. Mamy nadzieję wielką, że już na gwiazdkę nawet do Mikołaja, moglibyśmy ten obiekt otworzyć - powiedziała Michalska.



Boisko, które znajduje się na zewnątrz obiektu, jest już gotowe. W hali sportowej trwają prace wykończeniowe oraz porządkowe. Sam basen, oprócz sześciu 25-metrowych torów i ruchomego dna, będzie miał też akcent artystyczny.



- Jedną z ciekawostek na naszej pływalni będzie mozaika i na tej mozaice będziemy mieć obraz świnoujskiego artysty pana Jana Bociągi. Taki krajobraz będzie się dosyć mocno kojarzył z naszym Świnoujściem. Krajobraz nadmorski. Sama mozaika jest już prawie na ukończeniu, niebawem będzie wbudowywana na pływalni - powiedziała Michalska.



