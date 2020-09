Politolog: Niemcy nie zamierzali ulegać naciskom ws. Nord Stream 2

Fot. © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Niemieccy politycy alarmują, że nad otruciem Aleksieja Nawalnego nie można przejść do porządku dziennego. Do tej pory rząd Angeli Merkel unikał łączenia tej sprawy z budową Nord Stream 2. Coraz głośniej mówi się jednak o ewentualnych sankcjach wobec Rosji, także w kontekście Gazpromu.

Prawdopodobnie jednak jak zwykle zwyciężą interesy polityków niemieckich, którzy tak jak w każdym państwie rywalizują między sobą oraz interes o charakterze międzynarodowym - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Polityka międzynarodowa to system naczyń połączonych. W ostatnich miesiącach Donald Trump bardzo wyraźnie sprzeciwiał się budowie drugiej nitki Nord Stream 2, zagroził sankcjami. Te sankcje de facto zostały uruchomione wobec firm, które pracują przy Nord Stream 2. Natomiast Niemcy od samego początku nie zamierzali ulegać tym naciskom. Ale pytanie, czy Niemcy są w stanie otrzymać coś, co ich przekona do tego żeby z Rosjanami nie kończyć tej budowy - mówił Drzonek.



Nord Stream 2 jest gotowy w 94%. Do ukończenia brakuje 150 km rur, w tym 30 km na niemieckich wodach terytorialnych.