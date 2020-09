"Znajdź olbrzyma!" Nadleśnictwo Resko rzuca wyzwanie wszystkim grzybiarzom w regionie i ogłasza konkurs na największego grzyba.

Liczą się wszystkie gatunki jadalne, poza tymi objetymi ochroną. Swoje okazy można zaprezentować komisji konkursowej na dwa sposoby - mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz z Nadleśnictwa Resko.



- Umożliwiliśmy zarówno przyniesienie grzyba do biura Nadleśnictwa, gdzie będzie on zmierzony przez pracowników lub jeśli ktoś ma do nas daleko, to będzie mógł przesłać zdjęcie z pomiarem np. centymetrem krawieckim - dodaje Simonowicz-Woźniewicz.



Konkurs trwa od 10 września do 30 października. Dla tych, którzy znajdą największe okazy, Nadleśnictwo przewidziało nagrody.