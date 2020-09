Już 300 razy płonęły lasy w regionie

Fot. pixabay.com / Ylvers (CC0 domena publiczna)

To było trudne lato dla leśników. Susza i wysokie temperatury przyczyniły się do wielu pożarów lasów. Odnotowaliśmy 300 pożarów od początku roku - mówi Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

- Ponad 50 proc., to są zdarzenia, o których możemy śmiało w tej chwili powiedzieć, że były przyczyną bezpośredniej działalności człowieka, czy to w postaci podpalenia, czy nieodpowiedzialnego zachowania osób, które w lesie przebywały - tłumaczy Lipka.



Celowe podpalenie lasu jest przestępstwem. Grozi za nie od roku do nawet 10 lat więzienia.