Do rozdania jest ponad 900 dwumetrowych jabłoni. źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/szczecin-idzie-w-zielone Do rozdania jest ponad 900 dwumetrowych jabłoni. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Każdy kto przyniesie dowolny użyteczny przedmiot do jednego ze szczecińskich ekoportów otrzyma sadzonkę drzewa. To nowa akcja miasta: "Szczecin idzie w zielone".

Tak będzie od poniedziałku. Sprzęty można przynosić do ekoportów przy Arkońskiej, Taczaka i Leszczynowej.



Zebrane przedmioty trafią do charytatywnej Galerii Szpargałek, z której dochód przeznaczamy na organizacje pożytku publicznego.



