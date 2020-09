Na ten dzień czekali i melomani, i muzycy. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie rozpoczyna w piątek nowy sezon artystyczny.

Będzie jednak różnił się od poprzednich, przede wszystkim ze względu na pandemię koronawirusa - mówiła w "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin dyrektorka Filharmonii, Dorota Serwa.- To, co mogliśmy, wprowadziliśmy. Tutaj też w międzyczasie odbywały się rozliczne konferencje. Natomiast koncerty już nie będą takie same, chociażby z racji na to, że będą jednoczęściowe, muszą być siłą rzeczy trochę krótsze - tłumaczyła Serwa.W koncercie inaugurującym sezon melomani będą mogli usłyszeć dzieła Ludwiga van Beethovena. Początek o godzinie 19:00.