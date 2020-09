Jeszcze we wrześniu Miejska Biblioteka Publiczna dla czytelników

Remont i wyposażenie filii kosztuje około 8 mln zł. Budynek ma powierzchnię 1000 mkw. Księgozbiór będzie liczył prawie 50 tysięcy tytułów. źródło: www.pixabay.com/photo-2784895 (domena publiczna)

Remont się skończył, przetargi na wyposażenie rozstrzygnięte, teraz już tylko kosmetyka - odbiór robót budowlanych nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Mowa o największej i najnowocześniejszej w Szczecinie Miejskiej Bibliotece Publicznej przy pl. Matki Teresy z Kalkuty.

Epidemia koronawirusa o około miesiąc opóźniła prace. A modernizacja rozpoczęła się 3 lata temu.



Remont już na samym początku inwestycji przedłużył się z powodu nieplanowanej, przymusowej wymiany belek konstrukcyjnych, a teraz powodem jest epidemia - tłumaczy Wiktor Czuba, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.



- Nie tylko roboty budowlane, ale też wykonawcy wyposażenia także się skarżą, że zakłady produkujące np. krzesła przez koronawirusa czasami pracowały "na pół gwizdka". To się odbija na realizacji zamówienia, ale jestem przekonany, że we wrześniu te roboty już się skończą - zapowiada.



Teraz jednak została kosmetyka - wyposażenie ma być gotowe do końca tego roku



Wedle optymistycznych planów pierwsze książki w Filii nr 7 wypożyczymy w lutym.



Remont i wyposażenie filii kosztuje około 8 mln zł. Budynek ma powierzchnię 1000 mkw. Księgozbiór będzie liczył prawie 50 tysięcy tytułów.