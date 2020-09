"Błękitna" Brygada podsumowuje tegoroczny nabór [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 100 rekrutów od początku roku wstąpiło w szeregi 12. Brygady Zmechanizowanej. Jednostka z regionu podsumowuje tegoroczny nabór.

"Błękitna" Brygada to jedna z nielicznych formacji, która otwiera swoje drzwi dla nowych żołnierzy przez cały rok. Powodów dla których ludzie chcą służyć w Wojsku Polskim jest wiele.



Szeregowy Patryk Adamiak podkreśla, że już jako dziecko myślał o pracy w mundurze. - Na początku zawsze jest ciężko, ale myślę, że tutaj w przygotowaniu jest coraz łatwiej z miesiąca na miesiąc. Szkolimy się dosyć często. Wiadomo, starsi koledzy pomagają młodszym i z wiekiem jest to doświadczenie nabierane i jakoś dajemy sobie radę.



Kapral Tomasz Białogołąbek natomiast na początku pracował w Stoczni Szczecińskiej. - W czasie pracy w stoczni, armia się o mnie upomniała, ponieważ jeszcze była wtedy służba obowiązkowa, służba zasadnicza. W czasie służby zasadniczej stwierdziłem, że to może być coś dla mnie, że to może być fajny sposób na życie, jakiś przejaw patriotyzmu.



Żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej biorą udział w misjach zagranicznych - w Iraku, Afganistanie oraz Libanie. Kwalifikacje wojskowe prowadzone są w każdy wtorek w koszarach "Błękitnej" Brygady przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.