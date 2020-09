Rowerem ze Świnoujścia do Międzyzdrojów. "Jest pewien sukces" [ZDJĘCIA]

Włodarze Świnoujścia chcą, aby nowa droga rowerowa była gotowa nie później, niż za trzy lata. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest plan na drogę rowerową, która połączy Świnoujście i Międzyzdroje.

- W ciągu najbliższych kilku miesięcy projekt nowego planu zagospodarowania wschodniej części miasta trafi do konsultacji społecznych - zapewnia Barbara Michalska, wiceprezydent Świnoujścia. - Mamy już odcinek ścieżki rowerowej wykonany wzdłuż ulicy Barlickiego. Ale to nie jest satysfakcjonujące, dlatego że do granicy z Międzyzdrojami mamy jeszcze sześć kilometrów. Mamy w tej chwili pewien sukces, że uzgodniliśmy ostateczny przebieg drogi do Międzyzdrojów. Jedyna rzecz, jaka nam została to skończyć plan zagospodarowania przestrzennego.



Nowa droga ma biec głównie lasem i być skomunikowana z wyjściami na plażę. - Takie połączenie jest konieczne - mówi Alek Kinior, turysta z Bielska-Białej. - Z punktu widzenia rowerzysty jest to nawet niezbędne, żeby móc swobodnie się poruszać wzdłuż tej części wybrzeża zwłaszcza, że Świnoujście jest dość atrakcyjne i w drugą stronę, Międzyzdroje również. Fajnie byłoby swobodnie, przez fajny teren i bardzo ładny las dojechać w jedną i w drugą stronę.



Włodarze Świnoujścia chcą, aby nowa droga rowerowa była gotowa nie później, niż za trzy lata.