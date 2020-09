Rzucił się z nożem na kolegę, jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzucił się z nożem na kolegę - teraz za usiłowanie zabójstwa mężczyzna ze Szczecina odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w lutym. Dwóch mężczyzn piło w domu alkohol. W pewnym momencie pokłócili się. Doszło do szarpaniny. Jeden z nich chwycił za nóż i niegroźnie zranił nim w szyję kolegę, po czym wyszedł. Nieco później ponownie się spotkali. Wtedy zraniony mężczyzna wyjął schowany pod kurtką nóż i rzucił się z nim na kompana. Ugodził go w klatkę piersiową i uciekł. Pokrzywdzony trafił do szpitala.



Policjanci zatrzymali sprawcę. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 50-latek był wcześniej karany. Nie przyznał się do winy. Teraz grozi mu dożywocie.