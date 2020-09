Covid-19: nowe zachorowania, uczniowie kolejnych szkół na kwarantannie

Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy kolejne przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zachorowało trzech mieszkańców Szczecina (dziecko, młody mężczyzna i mężczyzna w średnim wieku), dwie osoby z powiatu kołobrzeskiego i po jednej osobie z powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, goleniowskiego, wałeckiego i dziecko ze Świnoujścia.W związku z potwierdzonym zakażeniem u ucznia Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu wprowadzono zdalne nauczanie dla klasy Technikum Logistycznego (27 uczniów) do 20 września. Uczniów wraz z rodzinami objęto 10-dniową kwarantanną. W internacie w wydzielonej części budynku 10-dniową kwarantannę odbywa 12 dzieci.Zakażenie potwierdzono też u uczennicy jednej z klas XII Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie. W szkole wprowadzono nauczanie zdalne do 14 września. Kwarantanną objęto wszystkich uczniów w klasie, tj. 19 osób. Dochodzenie epidemiologiczne jest nadal w toku.Wykryto także ognisko zakażeń koronawirusem w Stacji Dializ w Kołobrzegu. Kwarantanną objęto 19 osób, w tym 13 pacjentów i 6 osób z personelu.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie wynosi 1226, w tym 28 osób zmarło.Ministerstwo Zdrowia informuje o 594 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w kraju. W ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób z COVID-19."Najwięcej nowych zakażeń - 116 dotyczy województwa małopolskiego" - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.Zakażone koronawirusem osoby to mieszkańcy województw małopolskiego (116), mazowieckiego (78), wielkopolskiego (57), dolnośląskiego (47), podkarpackiego (46), śląskiego (45), pomorskiego (39), podlaskiego (33), łódzkiego (28), lubelskiego (26), warmińsko-mazurskiego (17), opolskiego (16), kujawsko-pomorskiego (15), świętokrzyskiego (15), zachodniopomorskiego (11), lubuskiego (5).Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 73 tysiące 47 osób. Z tego powodu zmarło 2 tysiące 169 osób, a wyzdrowiało 58 845 osób.