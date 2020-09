Ruszył remont stargardzkiej Kolegiaty [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Remont stulecia ruszył pełną parą. Chodzi o renowację Kolegiaty w Stargardzie. Ostatnia jej modernizacja miała miejsce w 1905 roku.

Kolegiata w Stargardzie to ceglany kościół o najwyższym sklepieniu gotyckim w Polsce. Do remontu trzeba było ustawić blisko 300 ton rusztowań. Remont obejmuje wymianę wszystkich instalacji oraz posadzki, bo po wojnie przez 9 lat kościół pełnił funkcje magazynu budowlanego.



Poza tym trzeba wyczyścić mury i odnowić malatury - mówi ks. Janusz Posadzy, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata.



- Będziemy nawiązywać do kolorystyki baroku. Kolor niebieski będzie zastąpiony kolorem szarym, zielony zamienimy na oliwkowy, a ten taki czerwony będzie bardziej różowy. Bowiem takie kolory zostały tutaj nadane właśnie w czasie baroku - mówi Posadzy.



Swoje oblicze zmieni też prezbiterium. Ołtarz i podest będzie z piaskowca, a nie tak jak teraz z drewna sosnowego.



Remont Kolegiaty kosztuje ponad 20 milionów złotych. Pieniądze przekazało Ministerstwo Kultury. Milion dołożył też Urząd Miasta w Stargardzie. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.