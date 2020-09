Wiemy, kiedy wydobędą bombę z Kanału Piastowskiego

Jest już znana przybliżona data neutralizacji Tallboya. Bomba zalegająca w Kanale Piastowskim w Świnoujściu podjęta zostanie w połowie października.

Uzgodniono to podczas piątkowej narady w Urzędzie Wojewódzkim. Będzie to największa w Polsce tego typu akcja po wojnie.Tallboy to największa bomba, jaką do tej pory odnaleziono podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Nurkowie trafili na nią w ubiegłym roku. Waży 5400 kg.Wcześniej nurkowie z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oczyścili tor wodny z mniejszych niewybuchów. Nad planem podjęcia Tallboya pracowali wspólnie z naukowcami Politechniki Poznańskiej.Ustalono, że bomba zostanie zneutralizowana metodą deflagracji, oznacza to, że materiał wybuchowy zostanie wypalony na miejscu znalezienia.Cała akcja ma potrwać kilka dni. Wyznaczone zostaną strefy bezpieczeństwa zarówno na lądzie, jak i na Zalewie Szczecińskim, torach wodnych oraz przyległych do miejsca neutralizacji akwenach. Zostaną też opracowane strefy ewakuacji dla mieszkańców Świnoujścia. Szczegóły akcji mamy poznać wkrótce.Z uwagi na wielkość ładunku oraz samych stref bezpieczeństwa, do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele strony niemieckiej.