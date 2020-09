Fot. pixabay.com / addesia (CC0 domena publiczna)

Wyścigowe morskie łodzie motorowe przypłyną w weekend do Szczecina.

Wodne bolidy będzie można oglądać w sobotę na Wyspie Grodzkiej w ramach wyścigu Poker Runs Germany. Uczestnicy pokonają trasę z Berlina przez Zalew Szczeciński i wpłyną do naszej mariny.



W wyścigu biorą udział dwie polskie jednostki, w tym jedna nowa o mocy tysiąca pięciuset koni mechanicznych...



Bolidy będą cumować przy marinie od południa, około trzech godzin. Potem wracają do Niemiec, do Ueckermünde...